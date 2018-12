Sanità, firmato accordo fondo solidarietà

Fondo di solidarietà: sindacati e Regione hanno sottoscritto un’intesa con la quale si consolida il Fondo che giunge a quasi 3 milioni di euro nel 2019 e a 3 milioni per il 2020 e altrettanti per il 2021.

E’ questo il risultato di una serie di incontri, che si sono tenuti nei mesi scorsi, tra Cgil, Cisl e Uil Marche, il consigliere delegato alla Sanità e ai Servizi sociali, Federico Talè e il dirigente del Servizio salute, Giovanni Santarelli.

Con queste somme, Cgil, Cisl e Uil sottolineano che si potrà far fronte, agli aumenti delle tariffe dei servizi socio-sanitari e intervenire a sostegno degli ospiti delle strutture che si trovano in condizioni meno abbienti, per la salute mentale consolidando la sperimentazione in atto ed allargandola ad alcuni servizi socio sanitari per disabili e gli anziani.

Un successivo incontro tra le parti, che si terrà a gennaio, definirà le tipologie di servizi per disabili e anziani su cui intervenire: cifre che avranno un riflesso sulle spese che Comuni e famiglie hanno sostenuto nel 2018.

“Questo importante risultato è dovuto al grande impegno dei sindacati e del consigliere Talè- dichiarano Cgil, Cisl e Uil – cui va dato atto di avere saputo raccogliere la richiesta di una risposta più ampia e consistente al delicato tema dell’aumento delle tariffe” registrato nell’ultimo biennio.