Scontro tra due auto che finiscono in una scarpata ad Ostra

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16,45 circa, i vigili del fuoco Di Arcevia e Senigallia sono intervenuti a Pongelli di Ostra Vetere in via Cona per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri, si sono scontrate due vetture che finivano entrambi nella scarpata al lato della sede stradale, rimanevano ferite le tre persone che erano a bordo. I vigili del fuoco hanno lavorato con il personale medico del 118 per prestare soccorso, hanno estricato i tre feriti, la più grave veniva trasportata in eliambulanza a Torrette, mentre le altre due persone in ambulanza al pronto soccorso di Senigallia.