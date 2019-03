Sicurezza ad Ancona, controlli con l’elicottero

Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Oreste Capocasa.

Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 72 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro i reati predatori, furti in abitazione, immigrazione clandestina, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

E non solo, Ancona è stata sorvegliata anche dall’alto, grazie all’elicottero del Reparto Volo di Pescara che, oltre a dare una copertura sicura e immediata a tutte le pattuglie della Polizia di Stato che percorrono le vie della città, ha battuto palmo a palmo tutta la provincia, perlustrando anche le zone interne e periferiche come Sappanico, Montesicuro, Candia, comprese le aree più impervie, difficilmente raggiungibili con mezzi di terra.



Oltre ad un equipaggio dell’elicottero, sono state impiegate pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile, della Squadra Nautica, del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” e della Squadra Mobile.

E i risultati non sono mancati: 629 persone controllate, 136 cittadini extracomunitari identificati, 504 veicoli controllati e 12 locali pubblici controllati, soprattutto quelli situati nelle vicinanze della stazione ferroviaria della zona del Piano San Lazzaro ove si è riscontrata una presenza maggiore di cittadini extracomunitari e centro cittadino.

Nel corso della suddetta attività sono state elevate anche 11 sanzioni al C.d.S. per mancate coperture assicurative, revisioni ed utilizzo del telefono cellulare durante la guida.

Rilevanti anche i dati relativi alle persone arrestate, denunciate e segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei numerosi posti di controllo effettuati dalle “pantere”, tre soggetti sono stati segnalati alle competenti Prefetture di residenza in quanto trovati in possesso di piccole dosi di sostanze stupefacenti.

Al primo, civitanovese di 20 anni, fermato alla guida della propria autovettura nel corso di un posto di controllo effettuato ieri pomeriggio in Via Colombo e trovato in possesso di 1.45 grammi di hashish e 2.00 grammi di marijuana, oltre alla segnalazione è scattato anche il ritiro della patente di guida

Stessa sorte è toccata al secondo, un egiziano di 22 anni, fermato sabato pomeriggio in Via Pirani alla guida della sua autovettura con 1 grammo e mezzo di hashish e cocaina.

Per il terzo, un anconetano di 21 anni fermato questa notte intorno alle 3.00 in corso Mazzini in compagnia di altri due giovani, è scattata la segnalazione amministrativa in quanto trovato in possesso di 4 grammi di marijuana.

Nel corso dell’operazione i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno arrestato uno spacciatore di cocaina già conosciuto a questi investigatori per aver perpetrato una serie di rapine negli anni scorsi motivo per il quale, a seguito di un’articolata attività investigativa, lo stesso veniva tratto in arresto nel maggio 2011 insieme al suo complice.

Sabato mattina, gli agenti dell’Antidroga, hanno fatto accesso a casa di una giovane italiana di 34 anni, residente ad Ancona. Gli investigatori hanno trovato l’uomo e la ragazza mentre stavano assumendo cocaina ancora posizionata in “3 strisce” sopra un tavolo del salotto.

Le perquisizioni addosso al giovane permetteva già di rinvenire della cocaina; le successive attività di ricerca dello stupefacente, estese nell’appartamento dello spacciatore, sempre in Ancona, permettevano di rinvenire e sequestrare in tutto 8 dosi di cocaina e dell’hashish pronte da smerciare nonché un bilancino di precisione e altro materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente.

All’interno della sua tasca il giovane deteneva anche 800 euro che lo stesso ammetteva essere il provento dello spaccio di cocaina avvenuto la sera prima (venerdi) in una nota discoteca.

Le risultanze probatorie acquisite dalla Polizia nel corso del blitz non davano scampo al giovane che veniva arrestato in flagranza sia per CESSIONE DI STUPEFACENTE che per DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE AI FINI DI SPACCIO.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona disponeva il giudizio direttissimo per questa mattina ove è stato convalidato l’arresto.