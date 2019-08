Spaccio di droga, denunciati due romeni a Senigallia

Proseguono le attività di controllo da parte del personale del Commissariato di Polizia di Senigallia nei luoghi frequentati dai giovani, specie in orari notturni. In questo ambito, nel corso del fine settimana, gli agenti, oltre ad essere impegnati nelle molteplici e rinforzate attività di polizia finalizzate a garantire la sicurezza dell’importante evento del Summer Jamboree, hanno effettuato ulteriori servizi di controllo in vari locali e, nell’occasione, si recavano presso un locale da ballo ove erano in atto una serata danzante.

Nel corso dell’attività diretta al contrasto ed alla repressione delle attività di uso e spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti, effettuato l’accesso al locale, notavano la presenza di un gruppo di giovani, nei pressi di un’area poco illuminata, ove altri giovani si avvicinavano per poi allontanarsi dopo poco.

I poliziotti , ritenendo che potessero svolgersi delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, decidevano di intervenire, bloccando i componenti il gruppo. Questi al momento dell’intervento dei poliziotti facevano strani movimenti, nascondendo qualcosa in tasca e tentando di allontanarsi ma venivano prontamente bloccati.



Identificati i soggetti, risultavano essere tutti di origine rumena ma da tempo residenti nell’anconetano. Inoltre due di essi avevano diversi precedenti sia in materia di stupefacenti che per reati contro il patrimonio.

Gli agenti, anche con l’efficace intervento del personale addetto alla sicurezza del locale, effettuavano un accurato controllo a carico dei giovani e scaturiva che uno di essi, C.E. di anni 19, erano in possesso di alcuni involucri di sostanza stupefacente risultata essere cocaina, nascosta all’interno di un contenitore ,mentre B.C di anni 20 risultava avere una importante cifra in denaro pari a circa 300 euro composta da banconote per lo più da 10 e 20 euro.

I due giovani, gravitanti nel mondo dello spaccio in provincia di Ancona, veniva condotti in Commissariato e qui denunciati per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, la droga veniva sottoposta a sequestro così come anche il denaro trovato in possesso di uno di essi.

Tale attività si pone sul solco dei rinforzati servizi di polizia, fortemente voluti dal Questore di Ancona, specie nelle zone ad alta densità turistica come Senigallia, che ha puntato molto, nel corso della presente stagione, ad attività dirette alla prevenzione e al contrasto dei reati che per lo più riguardano le fasce giovanili.

I risultati raggiunti sono piuttosto evidenti anche alla luce del rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti, di diverso tipo, sequestrato dagli agenti del Commissariato negli ultimi mesi sia in attività che hanno colpito trafficanti di droga ma anche nell’ambito dello spaccio al minuto in città.