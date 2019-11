Trafficante di ecstasy arrestato dalla Polizia ad Ancona

Continuano i controlli della Polizia di Stato in tutto il capoluogo dorico.

Come voluto dal Questore di Ancona Claudio Cracovia, decine di poliziotti della Questura e Commissariati hanno effettuato, unitamente alle unità cinofile antidroga ed agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia, mirati controlli in occasione del ponte di Ognissanti.

Eccezionali, anche questa volta, i risultati ottenuti:

1 persona arrestata 185 persone e 86 veicoli controllati, 8 le sanzioni al C.d.S. per alta velocità, uso del telefono cellulare durante la guida, cinture di sicurezza, mancate revisioni ed assicurazioni rca.

Nel capoluogo dorico, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un giovane della provincia di Macerata, trovato in possesso di 200 pasticche di extasy, la micidiale droga composta da metilenediossimetanfetamina (MDMA), dagli spiccati e devastanti effetti psichedelici, destinata al mercato locale per lo sballo del sabato sera.

Erano le 18.00 circa di ieri quando una pattuglia notava, in Via Montale, un’autovettura procedere in maniera sospetta che marciava a forte velocità.

La “pantera” si poneva all’inseguimento del mezzo al fine di scongiurare un pericolo per il conducente e gli altri automibilisti..

Invitato ad accostarsi, l’uomo alla guida per nulla collaborativo si mostrava subito nervoso e scocciato per il fermo da parte della Polizia:

“perché mi avete fermato.. non ho fatto niente.. prendete la targa e lasciatemi andare” borbottava il giovane ai poliziotti che gli chiedevano i documenti.

Troppo nervoso: l’esperienza, la professionalità e il “fiuto” degli agenti, inducevano ad un approfondimento del controllo atteso che il soggetto aveva a suo carico alcuni precedenti per droga.

Da una prima ispezione dell’auto non emergeva nulla di anomalo. Tutto sembrava troppo in ordine e, pertanto, gli agenti delle volanti richiedevano l ausilio delle specializzate unità cinofile della Guardia di Finanza di Ancona.

Congiuntamente, procedevano ad un’accurata perquisizione:

mentre gli agenti a quattro zampe della Finanza continuavano a fiutare l abitacolo, l attenzione dei poliziotti veniva attirata dalla presenza di due lattine di olio motore per motociclo, riposte dentro il portabagagli. Strana presenza di olio per moto a due tempi su una autovettura a quattro tempi.

Il sospetto aumentava quando anche i cani puntavano uno dei due contenitori che, aperto, mostrava il reale contenuto.

Infatti, una volta tolto il liquido oleosi, gli agenti riuscivano a scovare alcuni involucri contenenti extasy.

Il giovane aveva escogitato questo stratagemma nella convinzione che l odore forte ed acre dell olio potesse eludere qualsiasi controllo, ma non aveva fatto i conti con la perspicacia dei poliziotti e dei finanzieri.

Una volta svuotato tutto il liquido, i poliziotti estraevano le confezioni sottovuoto abilmente occultate contando ben 200 pasticche pronte ad essere smerciate sulla piazza anconetana.

Visto l ingente sequestro si decideva di estendere la perquisizione presso la sua abitazione: qui, i poliziotti ed i militari rinvenivano il materiale per il confezionamento della droga, 500 euro circa, un bilancino di precisione e carte post pay verosimilmente utilizzate per riscuotere il denaro dello spaccio.