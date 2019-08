Tragedia Corinaldo | Sette arresti per la strage in discoteca

Sette giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona in merito alla strage avvenuta alla Lanterna azzurra quella sera, dove doveva esibirsi il trapper Sfera Ebbasta.

Sono tutti residenti nel Modenese, erano alla Lanterna azzurra quella sera e farebbero parte di una banda che effettuava rapine in discoteca spruzzando spray al peperoncino.



Per tutti l’accusa è di omicidio preterintenzionale e lesioni per la strage avvenuta alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui, tra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne.

Arrestato anche un ricettatore solo per l’associazione.

