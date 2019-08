Tragedia Discoteca Lanterna, sette gli arresti per omicidio

Sviluppi nelle indagini per appurare ogni particolare della tragedia della Discoteca Lanterna al concerto di Sfera Ebbasta di dicembre scorso.

Sette arresti dei carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) in cui, tra il 7 e l’8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne.

In carcere sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti nel Modenese, che erano alla Lanterna Azzurra quella sera, accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni: farebbero parte di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando spray al peperoncino. Arrestato anche un ricettatore solo per associazione.



Una scemenza commessa da un gruppo di malviventi che ha avuto conseguenze gravi facendo perdere la vita a delle persone durante un momento di divertimento.