Nel pomeriggio della giornata odierna alle 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Montacuto per soccorso a persona.

Per cause in fase di accertamento una persona adulta di sesso maschile, mentre stava lavorando un terreno agricolo finiva sotto al proprio trattore. I vigili del fuoco hanno utilizzato delle attrezzature specifiche per sollevare il trattore e recuperare il corpo senza vita del malcapitato, sul posto Polizia e personale del 118.