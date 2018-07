Viabilità, lavori da domani sulla ex SS3 Flaminia

A partire da mercoledì prossimo, 25 luglio, Anas avvierà – come preannunciato nei mesi scorsi – i lavori di risanamento del piano viabile sulla ex strada statale 3 “Flaminia” nei comuni di Cagli, Acqualagna e Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà istituito il senso unico alternato della circolazione nel tratto a due corsie e lo scambio di carreggiata nel tratto a quattro corsie. La conclusione della prima fase è prevista entro il 10 agosto. Dopo la sospensione per agevolare il traffico durante l’esodo di ferragosto, i lavori riprenderanno nei primi giorni di settembre fino alla sospensione invernale, correlata alle condizioni meteo.

Come noto, questo tratto della Flaminia, di proprietà della Regione Marche, era stato affidato ad Anas nel novembre 2016 per i servizi di manutenzione ordinaria, viabilità invernale e sorveglianza. Durante l’inverno appena trascorso, la successione di precipitazioni nevose (e conseguenti interventi antineve), crollo termico ampiamente sotto lo zero e piogge prolungate, aveva però aggravato radicalmente le condizioni dell’asfalto, creando dissesti diffusi e buche, rendendo necessario – in via precauzionale – il temporaneo abbassamento del limite massimo di velocità a 50 km/h, in attesa dell’esecuzione dei lavori che erano già in fase di progettazione e affidamento da parte di Anas.