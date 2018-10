Volley, Lube prepara l’esordio in campionato

La Cucine Lube Civitanova tornerà al lavoro da martedì in vista dell’esordio in campionato, previsto per domenica prossima 14 ottobre a Padova, prima giornata di SuperLega.

Archiviata la Final Four di Del Monte Supercoppa, conclusa con il terzo posto grazie alla vittoria ottenuta ieri contro i padroni di casa di Perugia, lo staff tecnico biancorosso ha deciso di concedere un giorno di riposo a Stankovic e compagni.

Non ci saranno altri impegni infrasettimanali o test match ma in programma cinque allenamenti di tecnica consecutivi al pomeriggio, per preparare al meglio il via ufficiale al campionato di SuperLega Credem. Un percorso che inizierà lontano dall’Eurosuole Forum per i cucinieri, impegnati alla Kioene Arena di Padova: l’esordio casalingo è infatti programmato per domenica 21 ottobre. La partenza per il Veneto è prevista nel il pomeriggio di sabato 13 ottobre al termine dell’allenamento.



Il programma della settimana dall’8 al 14 ottobre

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Riposo – Tecnica

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica/Viaggio

Domenica: Tecnica – Giornata 1 SuperLega VS Padova (Kioene Arena Padova – h.18.00)