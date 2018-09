Volley, Lube travolgente nel test contro Spoleto

Terzo test match e terzo successo senza perdere un set per la Cucine Lube Civitanova. All’Eurosuole Forum gli uomini di Medei hanno sconfitto per 3-0 (25-16, 25-15, 25-18) la Monini Spoleto, formazione tra le più attrezzate ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A2, con una prestazione convincente sotto ogni punto di vista, segno dei progressi in corso quando siamo ormai giunti a metà della quarta settimana di preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Sugli scudi Leal e Simon, con 18 e 14 punti a testa, top scorer biancorossi. Prossimo appuntamento con i test match sabato alle ore 17.00 all’Eurosuole Forum: sarà la prima gara di allenamento con una formazione di SuperLega, la Globo BPF Sora.

La partita

Solito sestetto di partenza per coach Medei: Partenio-Simon, Leal-Massari, Stankovic-Diamantini, Balaso libero. Formazione quasi obbligata per il tecnico biancorosso viste le assenze di Sokolov (ancora allenamento differenziato per il bulgaro che ha cominciato però ad effettuare i primi salti) e Cantagalli (fermo per una sub-lussazione alla spalla sinistra, riprenderà gradualmente a lavorare dalla prossima settimana).



La Cucine Lube Civitanova ha preso subito in mano le redini del gioco sin dai primi punti della gara, con un’ottima prova in attacco e al servizio (58% di squadra e 10 ace per i biancorossi) e tante difese prontamente trasformate in punto grazie ad un efficacia molto elevata in contrattacco, specialmente nei primi due parziali. Al termine della gara i due allenatori hanno deciso di far disputare un set supplementare, dando spazio a tutta la rosa: nella Lube in campo il libero Marchisio e i baby Larizza (palleggiatore) e Ciccarelli (schiacciatore schierato per l’occasione nel ruolo di opposto): anche questo parziale è stato conquistato dalla Cucine Lube Civitanova (25-18).

“Una buona prestazione, pur caricando parecchio in sala pesi ci siamo sciolti di più e abbiamo trovato un buon ritmo squadra – dice il libero Fabio Balaso – Da sabato inizieremo ad affrontare formazioni di SuperLega e diventerà un test ancora più importante per vedere in che condizioni siamo in questo momento”.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov n.e., Ciccarelli n.e., Larizza n.e., Marchisio (L), Massari 5, Stankovic 5, Diamantini 8, Leal 18, Cantagalli n.e., Simon 14, Partenio 5, Balaso (L). All. Medei.

MONINI SPOLETO: Zamagni 4, Katalan n.e., Mariano 1, Festi 4, Cristofaletti 8, Zoppellari, Padura Diaz 12, Rosso n.e., Di Renzo (L), Ottaviani 4, Segoni n.e., Costanzi n.e., Aguenier, Santucci (L).

Parziali: 25-16 (20′), 25-15 (21′), 25-18 (22′)

Note: spettatori 300 circa. Cucine Lube: 12 battute sbagliate, 10 aces, 6 muri vincenti, 58% in attacco, 62% in ricezione (30% perfette). Spoleto: 11 b.s., 1 ace, 3 m.v. 43% in attacco, 43% in ricezione (18% perfette).