VVF, diversi interventi domenicali nell’anconetano

Diversi interventi dei VVF nell’anconetamo.

Ieri alle 13 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Cupramontana di Ancona in Contrada San Michele per incendio sterpaglie. Per cause in fase di accertamento, andavano a fuoco circa 2000 mq di sterpaglie, le fiamme interessavano anche un trattore agricolo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Non si segnalano persone e animali coinvolti.

Nella prima serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in pieno centro di Jesi (AN) presso la legnaia di una abitazione privata per il recupero di un rettile, una volta recuperato veniva liberato in aperta campagna.



Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Fabriano nella variante direzione Roma per incendio. Per cause in fase di accertamento, andava a fuoco una vettura in transito. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento, non si segnalano persone coinvolte.

Alle 7.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Vallone di Ancona per incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, si sono scontrate frontalmente due vetture, in una rimaneva incastrata l’autista. I vigili del fuoco hanno tagliato la vettura per liberare l’infortunato, per poi affidarlo al personale del 118. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.