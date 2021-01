15 borse di studio dall’Accademia d’arte lirica di Osimo

Quindici borse di studio agli allievi dell’Accademia d’arte lirica di Osimo con il programma “Adotta una voce”.

Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il 2020 ha prodotto grandi risultati per il programma ADOTTA UNA VOCE, istituito lo scorso anno dall’Accademia d’Arte Lirica di Osimo per raccogliere le borse di studio annuali per gli allievi dell’Accademia. Ben quindici sono quelle offerte ed assegnate ai giovani artisti – provenienti da undici nazioni di tre continenti – per l’Anno Accademico 2020-2021, allo scopo di attenuare i problemi economici che possono gravare sulla realizzazione dei loro obiettivi di studio e di carriera.

Gli allievi meritevoli sono stati scelti da una commissione composta da composta dal Presidente Piero Alessandrini, il Direttore Artistico Vincenzo De Vivo, il Direttore Didattico Padre Venanzio Sorbini, il Direttore Amministrativo Simonetta Marchegiani, e due Docenti – Alla Simoni e Alessandro Benigni – che hanno valutato le capacità artistiche, l’impegno, il miglioramento e il comportamento degli allievi e – per quelli stranieri – la padronanza della lingua italiana.

Ecco l’elenco dei donatori delle borse e degli allievi assegnatari:

1. Borsa “Francesca Alessandrini” di 2000 euro, donata da Pietro Alessandrini e Mariella Pratissoli assegnata a Priscila Olegário

2. Borsa “Costantini” di 2000 euro, donata da Luca e Tracy Costantini assegnata a Nino Zakaidze

3. Borsa “Paoli” di 2000 euro, donata da Giampiero Paoli, assegnata ex aequo a Daviti Tkhelidze (1000 euro) e Ana Kherkheulidze (1000 euro)

4. Borsa Cebi Italy di 2000 euro, assegnata ex-aequo a Zhadyra Abdullayeva (1000 euro) ed a Ketevan Abuladze (1000 euro)

5. Borsa Cebi Italy di 2000 euro, assegnata ex-aequo a Lyaila Alamanova (1000 euro) e a Sultan Bakytzhan (1000 euro)

6. Borsa “Attilio Foglia – Renzo Palmieri” di 1000 euro, donata da Maurizio Foglia e Roberta Palmieri, assegnata a Mariia Smirnova

7. Borsa “Mario Martarelli” di 1000 euro, donata da Roberto Martarelli assegnata a Matteo Torcaso

8. Borsa “Tiziano Zuccaro” di 1000 euro, donata da Mariella Pratissoli, assegnata a Johnny Bombino

9. Borsa “Vincenzo Acqua” di 1000 euro, donata da Giuseppe Balboni Acqua, assegnata a Ketevan Sikharulidze

10. Borsa “Polichetti-Canti” di 1000 euro, donata da Maria Luisa Polichetti e Mario Canti, assegnata a Magda Chichiashvili

11. Borsa Banco Marchigiano di 1000 euro, assegnata a Zuzanna Klemańska

12. Borsa “Anselmo Nori” di 500 euro, donata da Glauco Nori, assegnata a Mariia Krylova

13. Borsa “Amici della lirica” di 500 euro, donata da Amici della lirica “Franco Corelli”, assegnata a Valeriya Latysheva

14. Borsa “Cangiotti” di 500 euro, donata da Christian Cangiotti, assegnata a Laura Kulekesheva

15. Borsa “Leonardi” di 500 euro, donata da Paolo Leonardi, assegnata a Tamari Kirakosova

Nel corso dell’anno accademico verrà invece assegnata la Borsa di studio di 2200 euro in memoria di Alessandro Candelari, donata dalla famiglia Candelari.