A Monteprandone nuovo appuntamento con Salute in Cammino

Martedì 28 luglio si festeggiano i 7 anni di “Salute in cammino” a Monteprandone. Oltre 500 le persone coinvolte in tantissimi eventi di promozione della salute.

MONTEPRANDONE – Martedì 28 luglio alle 21, con partenza da piazza dell’unità a Centobuchi, prenderà il via un nuovo appuntamento con il progetto “Salute in cammino”.

Sarà l’occasione per festeggiare il settimo compleanno di una iniziativa che permette a tanti cittadini di tenersi in forma e lo fa in un periodo nel quale si è reduci, causa il Covid19 e le limitazioni agli spostamenti, di inattività e di mancanza di movimento.

Nel corso di 7 anni di attività sono state più di 500 le persone, residenti a Monteprandone, coinvolte nell’iniziativa e che hanno partecipato a una della camminata organizzate anche in collaborazione con altri enti tra cui in particolare l’Avis Monteprandone.

Senza contare le persone residenti in comuni limitrofi che si sono aggregati al gruppo.

Ogni martedì viene svolta una camminata non competitiva con un percorso da attraversare di circa 5 chilometri in un’ora.

L’iniziativa è promossa da Unione Sportiva Acli Marche e amministrazione comunale di Monteprandone.

La partecipazione al progetto è gratuita, in caso di pioggia la camminata non viene svolta.

Ulteriori informazioni si possono ottenere sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com, oppure via whatsapp al numero 3442229927.