Academy Volley Lube: a tutto gas nel torneo Under 19, frenata in Serie C e D

Academy Volley Lube a gonfie vele nel Campionato U19, mentre continua la fase di frenata per i biancorossi nei tornei di C e D. La notizia migliore della settimana è l’affermazione in tre set della Cucine Lube Civitanova A sulla Videx Santoni (25-9, 25-13, 26-24). Mercoledì i cucinieri hanno passeggiato nei primi due parziali per poi restare lucidi nel testa a testa del terzo set. Nel mirino la sfida con il Volley Potentino, fissata per venerdì 19 novembre alla palestra Da Vinci (ore 21).

Seconda sconfitta per la Coal-Cucine Lube Civitanova nel Girone A di Serie C. Avanti di un set nella 3ª giornata di andata, la formazione del vivaio biancorosso è scivolata 3-1 sul campo della Tecnosteel Montecassiano (20-25, 25-10, 25-21, 25-19). Decisivo il blackout nel secondo parziale. Più combattuti gli ultimi due, ma i cucinieri non sono riusciti a riprendere in mano l’incontro. La formazione di Gianni Rosichini scenderà in campo oggi per la sfida interna del 4° turno contro la Virtus Volley Fano.

Non è andata meglio alla formazione della Coal-Cucine Lube Civitanova iscritta al Girone B della Serie D. Nel 3° turno di andata i lubini sono caduti 3-1 in trasferta contro La Nef Osimo (25-19, 25-20, 21-25, 25-23). Sotto 2-0, i biancorossi hanno disputato un ottimo terzo parziale riaprendo i giochi per poi cedere solo nel punto a punto finale del quarto set, a un passo dal tie break. La Lube tornerà in campo oggi alle 17.30 nella palestra Da Vinci di Civitanova contro O.m. Pelati Novavolley.

Giampiero Freddi (responsabile Academy Volley Lube): “Ci gratificano i risultati del torneo riservato agli Under 19, ma a gettare le basi per una reale crescita tecnica dei ragazzi sono i Campionati di Serie C e D, in cui dobbiamo cambiare marcia. I giovani talenti, infatti, hanno il compito di crescere gara dopo gara per esprimersi alla pari con gli avversari, anche quando i rivali sono più grandi e di maggior esperienza”.