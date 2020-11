Accoltellamento in pieno centro ad Ancona

Alle ore 18.00 circa di Domenica 15 Novembre, questa sala operativa ha ricevuto una richiesta di intervento per un accoltellamneto occorso in questo centro abitato, nei pressi dell’arco Clementino.

La volante, aggiunto il punto segnalato, ha constatato la presenza di un giovane di origini nigeriane, di circa 20 anni, già sotto le prime cure dei sanitari del “118”, le cui condizioni erano gravi per le numerose ferite di arma da taglio riportate tra l’altro al torace e alla testa e tali da renderne poi necssario l’accompagnamento – in codice rosso – all’Ospedale Regionale di Torrette.

Le indagini immediatamente avviate dal Commissariato hanno portato al Fermo di Polizia Giudiziaria di un giovane di origini brasiliane, abitante a Jesi, e raggiunto dalla Polizia dopo neanche un’ora dall’aggressione, maturata in un quadro ancora in via di compiuta definizione.