Ad Offida sabato riapre Santa Maria della Rocca

Sabato 30 maggio riapre Santa Maria della Rocca.

Offida – Uno dei monumenti più significativi di Offida riapre le sue porte. Da sabato 30 maggio, si potrà visitare di nuovo Santa Maria della Rocca: sia la chiesa superiore, sia la cripta.

I giorni di apertura per i prossimi mesi saranno i seguenti: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Il prossimo lunedì, quello del 1 giugno, la chiesa resterà eccezionalmente aperta.

Per l’accesso non sarà obbligatoria la prenotazione e saranno forniti dispositivi di protezione individuale a chi ne fosse sprovvisto. La Chiesa, rimasta chiusa per tutto il periodo del lockdown, è stata sanificata e resa sicura per tutti i visitatori.

“La ripartenza turistica di Offida- commenta l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti- non poteva non iniziare da uno dei simboli più amati dai turisti che ogni anno vengono a farci visita. La chiesa di Santa Maria della Rocca, da quest’ultimo weekend di maggio torna infatti visitabile e in tutto il suo splendore. Invito chiunque abbia voglia di trascorrere qualche momento di serenità, a visitare un borgo sicuro e accogliente come Offida. Non mancano i vigneti con del buon vino a fare da cornice, i nostri ristoranti a deliziarvi con i piatti del territorio e le tante attività pronte ad accogliervi. Offida Riparte e vi aspetta”.