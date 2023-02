Al Teatrino Campana di Osimo torna ARTIFICI SONORI

Prenderà il via venerdì 3 marzo alle ore 21.15 a Teatrino Campana di Osimo la rassegna musicale ARTIFICI SONORI con un’edizione, per la prima volta nella storia della programmazione musicale del Campana, tutta dedicata al cantautorato femminile.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente, ha ottenuto il contributo della Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura.

Si tratta di un’operazione in grado di richiamare un pubblico curioso e non omologato, capace di un approccio alla musica che superi la logica della grande produzione a favore di realtà di grande livello e particolarmente ricercate.

Aprirà la rassegna Ilenia Ciarrocchi in arte “La Complice”, finalista del concorso nazionale Sanremo Rock. Cantautrice elpidiense, classe 93. Il progetto, nato nel 2018, ha un approccio musicale che si avvicina all’Alt-Pop, tra sonorità elettroniche e venature cantautorali. La Ragazza con la valigia e Maledetto Mare sono i due singoli che anticipano il disco d’esordio pubblicato nel 2019, intitolato “A Copenaghen Offrono Da Bere”. La Complice ha presentato il suo disco in diversi club e festival di tutta Italia e si è recentemente esibita sul palco del teatro Ariston di Sanremo come finalista del concorso nazionale Sanremo Rock. È in uscita con i nuovi brani a partire dal 18 gennaio per Troppo Records, distribuiti da Universal Music Italia, dopo la collaborazione col cantautore e produttore Molla.

La rassegna proseguirà con la cantautrice umbra Giorgia Bazzanti a cui parteciperà il critico musicale Michele Monina. Una serata dedicata al repertorio di Serena Abrami, cantautrice civitanovese di grande valore, con l’intervento del critico musicale Michele Monina. Concluderemo con una serata straordinaria dedicata ad una delle artiste più eclettiche e sperimentali del panorama cantautoriale italiano: Patrizia Laquidara che ci condurrà nel suo universo raffinatissimo che incrocia parole e musica del suo repertorio personale, del mondo musicale sudamericano e della musica popolare.

INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA AL SITO www.eventbrite.it