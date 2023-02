Al Teatro Pergolesi di Jesi “LEGAMI”, spettacolo per bambini

Domenica in famiglia al Teatro Pergolesi di Jesi, il 5 febbraio ore 17, per uno spettacolo di circo contemporaneo e pantomima, all’insegna del divertimento, per bambini e bambine dai tre anni in sù.

“Legami”, di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi, è la proposta de L’Abile Teatro, compagnia marchigiana molto conosciuta per i suoi “spettacoli teatrali e di strada muti, tutt’altro che silenziosi”, orientati alle discipline circensi e ai giochi di prestigio. Il racconto che si vuole portare in scena gioca sull’ambivalenza del titolo, cioè la coesistenza di due modi di guardare al legame, da un lato il legame affettive, dall’altra la limitazione alla libertà individuale. Protagonisti sono due gemelli. Entrambi sono alla ricerca di una fioritura personale, solo che per uno crescere significa spezzare il legame che li unisce e seguire la propria strada come individuo, mentre per l’altro significa restare uniti di fronte alla complessità e alle prove della vita. Quando uno dei gemelli decide di partire per un viaggio e l’altro non può fare più niente per fermarlo, la sola opzione che gli resta è quella di partire con lui. L’inizio del viaggio è l’inizio dello spettacolo. Il linguaggio usato per raccontare il viaggio è quello del nuovo circo, attraverso una ricerca fatta sulle possibilità delle corde di canapa. Lo spettacolo non prevede l’uso della parola ma fa unicamente affidamento al mimo e alla clownerie, sfruttando il sempreverde conflitto tra il “Clown Bianco e l’Augusto”.

Lo spettacolo è proposto nell’ambito della 39esima Stagione di Teatro Ragazzi, curata nella direzione artistica e organizzativa dal Teatro Giovani Teatro Pirata in 9 comuni delle Marche: Arcevia, Chiaravalle, Corinaldo, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Santa Maria Nuova, Staffolo e Senigallia. Sostengono la stagione i Comuni, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Parco Gola della Rossa e di Frasassi e Cms Consorzio Marche Spettacolo, ed inoltre Fondazione Pergolesi Spontini, Teatro La Fenice di Senigallia, Biblioteca La Fornace di Moie di Maiolati Spontini, Centro per il libro e la lettura (Cepell), Teatro alla Panna, Assitej Italia, Unima.

Il cartellone prosegue poi domenica 12 febbraio al Teatro Goldoni di Corinaldo con “Enrichetta dal Ciuffo” del Teatro Perdavvero.

Domenica 26 febbraio appuntamento propone al Teatro Valle di Chiaravalle “Jack e il fagiolo magico”, spettacolo di burattini e musica a cura de La Luna nel Letto.

Domenica 26 febbraio il Teatro Cotini di Staffolo ospita Roberto Capaldo in “Home sweet home”, l’avventura di uno scoiattolo in una narrazione poetica che accende l’immaginazione.

Domenica 5 marzo l’appuntamento è al Teatro Comunale di Montecarotto con Claudio Milani in “Conto alla rovescia”, spettacolo delicato e poetico con sorprendenti macchine teatrali.

Domenica 12 marzo il teatro ragazzi va al Teatro la Femice di Senigallia con la Coltelleria Einstein in “Nonnetti” tra musica, movimento e comicità.

Domenica 12 marzo il Teatro Mariani di Santa Maria Nuova propone lo spettacolo “Mengone e il mostro della cantina” di LaGrù Ragazzi, tra burattini, imprevisti e buffi fraintendimenti.

Domenica 19 marzo appuntamento con “Cappuccetto Rosso” di Zaches Teatro al Teatro Pergolesi di Jesi, e con lo spettacolo “Mai grande” di Arone De Falco al Teatro Goldoni di Corinaldo.

Chiude la stagione la “Storia d’amore e d’alberi” al Teatro Gentile di Fabriano, domenica 26 marzo.

Come da tradizione, nella Stagione Teatrale, bambini e bambine avranno l’opportunità di festeggiare il proprio compleanno a teatro: invitando gli amici in una delle date in cartellone, si paga per loro 5.00€ mentre il festeggiato entra gratis. Si rinnova anche la promozione per i ragazzi: ogni tre spettacoli visti si ha l’ingresso ad un quarto spettacolo in cartellone. Infine, c’è la promozione per i nonni che possono avere un ingresso omaggio se accompagnano i nipoti a teatro.

INIZIO SPETTACOLI: ore 17.00

BIGLIETTI: Adulti € 8,00 – Ragazzi € 6,00 – Bambini sotto i 3 anni € 0,50

INFO PROGRAMMAZIONE, BIGLIETTERIE E PROMOZIONI:

Teatro Giovani Teatro Pirata – Tel. 0731/56590 334.1684688 – [email protected] (lun-ven 9.00-13.00)

www.atgtp.it