Al via il 9 gennaio un corso di yoga olistico a Grottammare

GROTTAMMARE – Dal 9 gennaio, ogni lunedì alle 19, si svolgerà un corso di yoga olistico presso i locali (gentilmente concessi) del Centro sociale Sisto V in viale Crucioli.

“Diventa nostro associato e potrai partecipare ad un corso – dicono i dirigenti del Circolo Acli Oscar Romero che promuovono l’iniziativa – che intende far conoscere una attività sana come quella dello yoga, che da evidenti benefici per la salute di coloro che la praticano”.

Negli ultimi anni, infatti, diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo yoga, nei suoi diversi stili, comporta notevoli benefici per la salute. Molti studi dimostrano un miglioramento in pazienti affetti da patologie come il diabete, l’ipertensione e la sindrome ansioso depressiva. Nella popolazione anziana la pratica regolare dello yoga migliora significativamente la funzione cardiaca e respiratoria ed è in grado, in persone di ogni età, di ridurre i livelli di stress e di favorire un migliore riposo notturno.

Ogni lezione, tenuta dall’insegnante Eugenia Brega, ha la durata di un’ora.

Il corso andrà avanti fino al 29 maggio.

L’iniziativa viene realizzata grazie dell’assessorato allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare e dell’Associazione Teatro delle Foglie.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.