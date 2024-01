Alcune varietà di set di chiavi a brugola esagonali

Nonostante la sua estrema semplicità e l’enorme numero di nuovi concorrenti che emergono costantemente sul mercato, la chiave a brugola rimane uno degli strumenti più usati e apprezzati in assoluto.

Questo attrezzo con la tipica forma a L e la sezione esagonale è ampiamente utilizzato nei settori dell’industria e della meccanica, nella costruzione di automobili, moto e biciclette e ha ottenuto la più ampia distribuzione nella produzione di mobili.

Nonostante il successo, le brugole hanno anche dei difetti che possono essere risolti acquistando un set di chiavi a brugola. Qui di seguito scopri quali esistono e come scegliere quello che fa per te.

Perché comprare un set di chiavi a brugola

Acquistare un set di chiavi a brugola è semplicissimo: basta visitare questo sito per trovarne una grande varietà. Il problema è riuscire a scegliere quello che meglio si addice alle proprie esigenze o al lavoro particolare che ci si appresta a compiere.

In linea di massima, ci sono due motivi per cui conviene acquistare un set di chiavi a brugola al posto di uno strumento singolo ed entrambi derivano dai due più grandi difetti di queste particolari chiavi:

Le chiavi a brugola hanno un design semplice che le rende facili da smarrire o perdere all’interno di una cassetta degli attrezzi piena di altri strumenti più grossi;

Le chiavi a brugola hanno una sola dimensione che non può essere modificata né è prevista la possibilità di cambiare le punte.

I set più classici

I set di chiavi a brugola più classici sono quelli ad anello o a molla in cui le chiavi esagonali sono inserite in un supporto come se fossero un mazzo di chiavi. In questo modo, è decisamente più difficile perderle e si ha la possibilità di avere più misure diverse pronte all’uso.

Purtroppo, però, questi set hanno anche uno svantaggio: le chiavi non possono essere rimosse dall’anello e risulta quindi laborioso l’utilizzo di una chiave che è collegata a tutte le altre. Per porre rimedio, alcuni produttori hanno iniziato a proporre set di chiavi a brugola organizzati in comode custodie di gomma o plastica (come quella nella foto). Questi sono i set più apprezzati da chi si occupa di mobili, arredamento o della costruzione di altre strutture e casette in legno come le Tiny House.

Set di chiavi a brugola non standard

Alcuni set di chiavi a brugola si differenziano da quelli standard che abbiamo appena visto per la presenza di modelli particolari. Ad esempio, esistono brugole a T o a S che possono essere utili in situazioni in cui la chiave normale non è comoda da usare o impossibile a causa della difficile accessibilità.

Esistono anche brugole con il profilo Torx che permettono di lavorare sugli elementi di serraggio corrispondenti applicando una forza fino a dieci volte superiore rispetto a quella consentita dalle normali brugole. Solitamente, questi strumenti vengono usati dai professionisti e non si trovano comunemente nelle cassette degli attrezzi domestiche.

Cosa fare se la brugola spana il profilo

A volte succede di avere a che fare con un elemento di serraggio spanato o rotto su cui non è più possibile usare una chiave. Per queste evenienze, alcuni set di chiavi a brugola contengono anche un estrattore per viti.

La testa della vite o del bullone deve essere martellata con una forza moderata in modo che le facce deformate si compattino, poi l’estrattore viene posizionato sopra l’elemento di fissaggio rotto e martellato al suo interno finché non si fissa. A questo punto, è possibile svitarlo usando una chiave inglese o un trapano. Questo metodo può rivelarsi utile anche per estrarre viti e bulloni bloccati a causa della ruggine, dopo aver provato a rimuoverla con altri metodi.