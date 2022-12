Amazon, si avvicina lo sbarco del colosso nell’area di Jesi

Si avvicina l’arrivo del colosso Amazon nella nostra regione ed in particolare nell’area di interporto di Jesi.

Nuovi passi avanti verso l’obiettivo di realizzare nella bassa Vallesina, nell’area intermodale della Coppetella a Jesi (Ancona), un polo logistico di Amazon da oltre 60 mila metri quadrati.

In una nota stampa di Interporto spa, proprietaria dell’area, si legge che questa mattina si è riunito il consiglio di amministrazione ribadendo che “è spirato il termine concesso al ‘mercato’ per avanzare eventuali manifestazioni di interesse ulteriori rispetto a quella pervenuta da parte di Scannell n.008 srl”. Scannell è lo sviluppatore che, per conto del gigante dell’e-commerce, ha formalizzato la manifestazione d’interesse per l’insediamento di un hub con un un migliaio di assunzioni dirette.