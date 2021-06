Anas, oggi partono i lavori sulla SS76 Val d’Esino a Monsano

A partire da oggi saranno eseguiti gli interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza in corrispondenza dello svincolo di Monsano, sulla strada statale 76 “della Val d’Esino”, in provincia di Ancona.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, sarà necessaria la chiusura temporanea della rampa di volta in volta interessata, a seconda delle fasi lavorative. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Jesi Est, come segnalato sul posto.

Gli interventi saranno completati entro venerdì 4 giugno e saranno sospesi nella giornata di mercoledì 2 giugno.

