Ancona: la Casa delle Culture ha ospitato una International Masterclass di ottoni

Lunedi 22 Agosto, la Casa delle Culture di Ancona ha ospitato un International Brass Masterclass patrocinato dall’Albanian Brass Festival, dal Gazzettino Italiano Patagonico (Argentina) e da Missioni Don Bosco Onlus, alla quale hanno partecipato studenti provenienti dai conservatori italiani e in streaming dall’ Europa e dal Sud America. Un’occasione questa per arricchire il proprio percorso formativo ed artistico ed entrare in contatto con un concertista come Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, docente presso il Conservatorio di Stato G. Verdi di Ravenna, una nostra eccellenza in campo internazionale. Lo stesso ha proposto analisi ed esecuzioni tratte dai concerti per euphonium, tuba e trombone di P. Wilby, M. Ellerby e N. Rota ecc. con esempi inerenti alle peculiarità tecniche e interpretative degli ottoni. Gianmario Strappati ha poi ringraziato la Casa delle Culture di Ancona e Il Presidente dott.ssa Emanuela Capomagi per la sensibilità dimostrata, con l’auspicio che le occasioni di collaborazione e di incontro proseguano e si consolidino.

