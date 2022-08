A Sant’angelo in Vado un nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova

Sant’Angelo in Vado – Si sono conclusi da alcune settimane i lavori di costruzione della nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova del comune di Sant’Angelo in Vado. L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato in parte da ditte locali. Specialmente nella parte conclusiva del progetto sono intervenute anche delle squadre di volontari religiosi locali e provenienti da altre parti d’Italia che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza. “Per l’occasione – ha dichiarato Angelo Mosè uno dei responsabile del cantiere – ci è stato chiesto dal Comune di costruire una parte di strada che avrebbe permesso per l’accesso alla Sala e contemporaneamente migliorato la viabilità della zona. La strada che è stata realizzata con la segnaletica e la predisposizione dell’illuminazione pubblica congiunge adesso due vie principali dell’area.”

Uomini e donne, alcuni avanti con gli anni, hanno partecipato ai lavori consapevoli che il loro contributo si sarebbe rivelato utilissimo per il compimento dell’opera.

Corrado Tassi, titolare della ditta esterna CER che ha realizzato una buona parte dei lavori ha dichiarato: “Ho visto nel gruppo di lavoro composto da operai e volontari testimoni di Geova, organizzazione, sicurezza, competenza e serietà. Questo ha permesso anche di rispettare i tempi e i costi preventivati nonostante gli aumenti. Sicuramente lo ricorderò come ottimo esempio nel lavoro e nella vita quotidiana”.

Il nuovo luogo di culto ospiterà circa 100 Testimoni di Geova e altri interessati provenienti anche da Urbania, Piobbico, Apecchio, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace e Peglio.

Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale. Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni.

La costruzione della Sala del Regno Sant’Angelo in Vado è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.