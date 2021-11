ANNULLATO concerto Black Country, New Road ad Ancona del 2 novembre

Dopo la cancellazione dei concerti in Francia, dovuta a motivi di salute di un membro della band, siamo spiacenti di dover annunciare che anche il concerto dei Black Country, New Road previsto questa sera, 2 novembre, all’Auditorium Orfeo Tamburi di Ancona, è stato annullato.

Il rimborso totale dei biglietti potrà essere richiesto, presso i punti vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati, dal 03/11/2021 al 03/12/2021.

Ringraziamo tutti i fan dei Black Country New Road per la pazienza dimostrata in seguito alle sfortunate cancellazioni dei precedenti tour, dovute, prima alle regole di quarantena imposte dai protocolli per il contenimento del virus Covid 19, e ora a motivi di salute.

BCNR: www.facebook.com/BlackCountryNewRoad | www.instagram.com/blackcountrynewroad