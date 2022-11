Anziana investita ed uccisa a Marzocca, trovato il responsabile

L’incessante ed intensa attività investigativa ha consentito agli operatori della Polizia Stradale di Ancona di individuare il responsabile dell’investimento dell’anziana donna che nel tardo pomeriggio di sabato 19 novembre è stata travolta e trascinata per 8 chilometri mentre portava a passeggio il suo cane.Si tratta di un 63enne residente nella provincia di Ancona che alla guida di un Suv di piccole dimensioni si trovava a percorrere la Statale 16 Adriatica in direzione di Senigallia sotto una fitta pioggia battente. L’uomo non si sarebbe avveduto della presenza dell’anziana donna e del suo cane. L’animale era stato poco prima investito dal conducente di un altro veicolo, un furgone, che si era subito fermato per prestare soccorso.

L’attenta ricostruzione della dinamica ed una costante attività di indagine svolta senza soluzione di continuità sin da subito, sotto il coordinamento della Procura di Ancona, ha consentito, malgrado le condizioni atmosferiche pessime, di risalire al percorso effettuato dal responsabile dell’investimento e a capire il modello di auto utilizzata. Il cerchio indiziario, infine, si è ristretto attorno alla figura del 63enne che è stato rintracciato nella mattinata del 21 novembre dalla Polizia Stradale.

I segni rinvenuti sull’auto, dalle prime ed immediate evidenze, sono del tutto compatibili con le tracce dell’incidente rilevato. La posizione dell’uomo, attualmente indagato per il reato di omicidio stradale con fuga ed omissione di soccorso, è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Ancona che ha già avviato gli accertamenti previsti.

