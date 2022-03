Ascoli, 24 i convocati di Sottil per la sfida del Menti

Sono 24 i bianconeri dell’Ascoli convocati da Mister Sottil per il match col Vicenza, valido per la 12^ giornata di ritorno del Campionato di Serie BKT, in programma oggi, alle ore 14:00, al “Menti”. Rientrano Bellusci e Collocolo dalla squalifica, recupera Paganini, forfait all’ultimo di D’Orazio, febbricitante.

PORTIERI: Bolletta, Guarna, Leali

DIFENSORI: Baschirotto, Bellusci, Botteghin, Falasco, Quaranta, Salvi, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Collocolo, Eramo, Franzolini, Maistro, Paganini, Saric

ATTACCANTI: Bidaoui, De Paoli, Dionisi, Iliev, Palazzino, Ricci

Squalificati: Tsadjout

Diffidati: Bidaoui, Botteghin, D’Orazio, Iliev

Indisponibili: D’Orazio, Felicioli, Fontana

Una sfida importante che consentirebbe in caso di vittoria di avvicinare ulteriormente le posizioni di vertice.