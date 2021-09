Ascoli, Fabbrini: Siamo pronti per affrontare il Crotone

Diego Fabbrini è tornato a parlare della sconfitta subita col Brescia e ha analizzato il momento della squadra soffermandosi sul suo inizio di stagione condito da sei presenze e un assist nel match d’esordio col Cosenza:

“La delusione per il ko di sabato è stata smaltita, ora abbiamo una nuova partita, un match importante come lo sono tutti. In settimana abbiamo rivisto la gara col Brescia, ci sono state delle cose che avremmo potuto fare meglio, ma il calcio è così, si verificano degli episodi che ti possono far vincere o perdere; credo che anche col Brescia abbiamo disputato una buona partita, siamo reduci da una serie di buone prestazioni, dobbiamo continuare su questa scia. Non mi aspettavo un avvio di campionato difficoltoso per il Crotone, ma la B è complicata, tutte le squadre possono perdere e vincere contro chiunque”.

Il fantasista bianconero, che vanta una lunga esperienza all’estero nei campionati inglese, spagnolo, bulgaro e rumeno, ha parlato di come ha ritrovato la B italiana:

“Rispetto a quando ero ragazzo e giocavo all’Empoli l’ho ritrovata migliorata, ci sono tante buone squadre, è un campionato molto competitivo e difficile”.

Sul Crotone, che ha in Mulattieri il migliore terminale offensivo con 5 gol messi a segno sui 7 realizzati dai pitagorici, ha dichiarato:

“Saranno tutti osservati speciali, non solo Mulattieri. Il Crotone, al di là della classifica, è una buona squadra, è retrocesso dalla A, è forte, non sarà facile, dovremo cercare di fare la nostra partita e provare a vincere. Penso che devo e posso far meglio, ma finora sono soddisfatto, sono contento”.

Fabbrini chiude con un giudizio sui suoi compagni di reparto:

“Siamo forti, ma si può fare meglio”.