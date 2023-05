Ascoli-Pisa 2-1, Breda: Ora abbiamo una grande opportunità

Questo il commento di Mister Breda al termine di Ascoli-Pisa vinta dai bianconeri per 2-1.

“Sì, chi è entrato dalla panchina ha dato il suo contributo, quando sai che i ragazzi entrano sempre con l’atteggiamento giusto è tanta roba. Sul gol di Marsura avrei quasi scommesso, era ex e poi quando entra ci dà qualità. Quella di oggi è una vittoria voluta che poi per un episodio è stata rimessa in discussione – gran gol quello di Masucci. Mendes? Si è guadagnato tutto quello che sta avendo. Hanno fatto bene anche gli altri, tutti stanno dando una mano.

Ora c’è la certezza della salvezza, abbiamo ancora tre gare, pensiamo a una alla volta cercando di fare più punti possibili e soprattutto più punti delle avversarie. Da un lato c’è tranquillità per la salvezza acquisita, dall’altro non dobbiamo sentirci appagati perché abbiamo davanti un’opportunità. La prossima partita sarà un bel banco di prova”.