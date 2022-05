Ascoliva, torna ad agosto il festival mondiale dell’oliva ripiena

Dopo un’edizione da record, lo scorso anno, nonostante le restrizioni per il Covid, tornerà anche nel 2022, sempre in piazza Arringo ad Ascoli Piceno, dal 10 al 21 agosto 2022, “Ascoliva Festival”, il festival mondiale dell’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop. Una manifestazione che arriva alla nona edizione (dopo una sospensione per la pandemia nel 2020) e che, come negli anni passati, ospiterà all’interno del Villaggio dell’oliva produttori locali di olive ascolane ripiene Dop ai quali saranno affiancati – come nelle precedenti edizioni – numerosi altri piatti della tradizionale locale. Quest’anno il claim del festival sarà “L’ottava meraviglia del mondo”.

Tutta l’area di piazza Arringo ospiterà oltre all’area dei produttori anche incontri culturali e gastronomici, laboratori, iniziative come l’Oliva Day con le Olimpiadi dell’oliva, il Premio “Ascoliva”, la gara tra le massaie per la realizzazione della migliore oliva ascolana ripiena ed altri eventi che coinvolgeranno le migliaia di visitatori in arrivo ad Ascoli Piceno. Anche lo scorso anno i numeri hanno dato ragione agli organizzatori, con oltre 40 mila presenze al Villaggio dell’Oliva che vanno ad aggiungesti alle oltre 400 mila persone presenti nelle edizioni dal 2013 al 2019. Al Festival dell’oliva ascolana ripiena del Piceno Dop hanno dedicato ampio spazio, tra articoli e servizi, quotidiani, tv e radio nazionali ed anche siti specializzati italiani ed esteri. Tanti i personaggi che hanno assaggiato le olive di Ascoliva Festival, da Renzo Arbore a Yuri Chechi, Pio e Amedeo, il regista Giuseppe Piccioni, gli attori Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, Cecilia Capriotti. Anche quest’anno non mancheranno sorprese