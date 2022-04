Bandi di concorso del Comune di Ancona

Il Comune di Ancona ha indetto una serie di concorsi per un totale di diciannove posti per educatori di asilo nido, istruttori e funzionari tecnici, un funzionario dei servizi educativi/nutrizionista e tre addetti alla comunicazione, questi ultimi a tempo determinato. Termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 13,00 del 2 maggio 2022.

I bandi sono disponibili con tutte le informazioni sul sito del Comune di Ancona.

BANDO N. 17/2022 : CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C/1 PART TIME 50% PRESSO IL COMUNE DI ANCONA;

L’educatore dei servizi per la prima infanzia è un operatore qualificato che possiede precise conoscenze psico-pedagogiche relative alla fascia evolutiva 0/3 anni e concorre a favorire il processo formativo dei bambini in questa fascia d’età.

-BANDO N. 18/2022: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C/1 PRESSO IL COMUNE DI ANCONA;

n. 6 posti relativi all’attività di GEOMETRA e n.1 per attività di PERITO (a sua volta articolato nei due ambiti elettrotecnico e meccanico).

-BANDO N. 19/2022: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D/1 PRESSO IL COMUNE DI ANCONA;

n. 5 posti di Funzionario Tecnico generico (vale a dire ingegnere/architetto) e n. 1 per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii

Il presente concorso darà quindi luogo a due distinte graduatorie

-BANDO N. 20/2022: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI EDUCATIVI –NUTRIZIONISTA- CAT. D/1 PRESSO IL COMUNE DI ANCONA;

per la gestione/coordinamento del servizio di ristorazione scolastica. Al funzionario da reclutarsi compete, tra le altre, lo svolgimento delle attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari.

-AVVISO N. 21/2022: AVVISO PUBBLICO PER PROVA D’ESAME, PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 POSTI DI ISTRUTTORE DELLA COMUNICAZIONE CAT. C/1 PART TIME 50% PRESSO IL COMUNE DI ANCONA PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA MOLE VANVITELLIANA;

selezione a tempo determinato per 1 anno , prorogabile e part time

Si richiedono figure specializzate che contribuiscano alla realizzazione di una migliore comunicazione e scambio di informazioni tra Amministrazione comunale e cittadini, nonché valorizzazione dell’immagine e del patrimonio comunale, con specifico riferimento al “sistema culturale de La Mole”, svolgendo, tra le altre, attività inerenti il complesso delle relazioni mediali e di cura del sistema di comunicazione e dei rapporti politico-istituzionali con gli organi di stampa, avvalendosi, nell’espletamento delle proprie funzioni, di strumenti di comunicazione anche mediale, sistemi telematici multimediali, tra cui soprattutto social network, ponendo in essere iniziative di comunicazione integrata. In particolare, l’attività dovrà essere svolta in considerazione all’impostazione della strategia culturale dell’Amministrazione comunale per il triennio 2022-2024 e dovrà essere rivolta alla piena maturazione del percorso di affermazione a livello nazionale e rafforzamento de La Mole come collettore culturale, continuando a promuovere progettualità multidisciplinari e intersettoriali, imperniate su una visione di crescita comunitaria e interdipendente con la crescita del territorio di riferimento, degli