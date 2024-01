Capodanno 2024 a Ancona: ordine e sicurezza pubblica garantiti

Ancona – Il Capodanno ad Ancona è stato celebrato con tranquillità grazie al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica attuato in piazza Cavour e nelle zone limitrofe.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha coordinato con successo tutte le risorse coinvolte, incluso il Prefetto di Ancona, dr. Saverio Ordine, e il Questore Capocasa, presenti durante l’evento.

Il presidio di sicurezza, gestito dal personale specializzato e sotto il coordinamento delle forze dell’ordine, ha impedito l’introduzione di bottiglie in vetro e artifici pirotecnici nell’area del concerto, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei partecipanti, che hanno superato le diecimila unità nelle ore precedenti la mezzanotte.

Durante l’evento, le volanti della Questura sono intervenute efficacemente, anche per gestire un individuo ubriaco che dava disturbo in piazza Stamira. L’uomo è stato detenuto in questura e multato per ubriachezza molesta.

Poco prima delle undici, due cittadini bengalesi di 21 e 19 anni sono stati bloccati e denunciati per aver tentato di accendere un razzo pericoloso nelle vicinanze di piazza Cavour.

Il servizio di sicurezza ha scoperto che possedevano ulteriori dispositivi pirotecnici vietati. Entrambi sono stati denunciati per aver messo in pericolo la sicurezza pubblica.

La rapida azione di polizia e carabinieri ha impedito ulteriori incidenti legati all’uso di materiale pirotecnico, garantendo la sicurezza dell’area circostante l’evento.

Grazie all’impegno e alla prontezza del personale coinvolto, l’evento si è concluso senza incidenti gravi.

Si sono registrati solo due casi di lesioni riportate da due individui, uno nel 1976 con ferite da fuoco d’artificio al labbro superiore, dimesso con 15 giorni di prognosi, e l’altro più giovane, nato nel 2004, con lesioni all’occhio sinistro a causa di fuochi pirotecnici, con prognosi di 10 giorni.

Anche nei territori dei Commissariati di P.S. distaccati di Fabriano, Jesi, Osimo e Senigallia, non sono state segnalate criticità.