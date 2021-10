Carmen Consoli in concerto al Teatro La Fenice di Senigallia il 10 dicembre

Si riparte: Carmen ci crede, la tenacia è una delle sue caratteristiche fondamentali, così conferma il tour teatrale di “Volevo fare la rockstar”, l’album uscito il 24 settembre per la Narciso/Polydor.

Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza” torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso 2 anni fa.

La prima data della nuova tournée di Carmen (prodotta e organizzata da OTR live) è confermata per il 4 novembre dal Teatro Regio di Parma, dopo la data zero ad Assisi il 29 ottobre.

Appuntamento nelle Marche per venerdì 10 dicembre alle 21 al Teatro La Fenice di Senigallia. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: primo settore 69,00 – secondo settore 57,50 – terzo settore 46,00 (diritti di prevendita inclusi).

Info: 085.9047726 www.besteventi.it

www.facebook.com/besteventi

https://instagram.com/best_eventi