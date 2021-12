Sono in vendita i biglietti per assistere a CITTADELLA – ASCOLI, gara valida per la 17^ giornata di Serie BKT, in programma sabato alle 14:00 allo Stadio Tombolato di Cittadella.

COL DECRETO LEGGE N. 172 DEL 26 NOVEMBRE 2021, DAL 6 DICEMBRE PER ACCEDERE ALLO STADIO E’ NECESSARIO IL GREEN PASS “RAFFORZATO”.

Il green pass rafforzato è la certificazione verde che può ottenere solo chi è vaccinato con due dosi (entro i 9 mesi) o chi è guarito dal covid (entro i 6 mesi). A differenza del green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (72 ore di validità) o con un tampone rapido (48 ore di validità).

Il circuito di riferimento è Ticketone. I biglietti possono essere acquistati online (https://www.ticketone.it/artist/cittadella/) o nei punti vendita Ticketone (https://www.ticketone.it/help/outlets/).

Il prezzo del biglietto è di 14,00 € (on-line e rivendite applicato un costo di commissione carta di credito di € 1,50). E’ possibile acquistare i tagliandi per il settore Ospiti fino alle ore 19:00 di venerdì. Il settore contiene 858 tifosi.

Si accede allo stadio solo con titolo d’ingresso (biglietto Ticketone) accompagnato da documento d’identità e da GREEN PASS RAFFORZATO (QR CODE).

Non sono validi certificati di tampone, vaccino e guarigione, ma SOLO GREEN PASS RAFFORZATO.