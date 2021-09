Como-Ascoli, parte domani la prevendita per il Sinigaglia

Il Como 1907, con riferimento alla partita COMO-ASCOLI, valida per la 3^ giornata del Campionato di Serie BKT in programma sabato 11 settembre, alle ore 14:00, allo stadio Sinigaglia di Como, comunica che dalle ore 14:00 di giovedì 9 settembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 10 settembre sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti (capienza n. 250). I tagliandi saranno in vendita esclusivamente online sul sito vivaticket.com e nei punti vendita abilitati Viva Ticket.

I prezzi dei biglietti per il Settore Ospiti sono:

ONLINE Settore Ospiti: 12€ (+2€ prevendita)

PUNTO VENDITA Settore Ospiti: 13€ (+commissione)

Si ricorda che per poter accedere allo Stadio tutte le persone al di sopra dei 12 anni di età devono essere necessariamente munite di Green Pass (che andrà presentato all’ingresso).

Non è necessaria la Tessera del Tifoso.