Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino, contributi a imprese dal Comune di Osimo

Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino esprime un forte apprezzamento per il provvedimento varato dal comune di Osimo che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e micro imprese del territorio che hanno registrato un aumento dei costi energetici.

“In un momento che è complesso dal punto di vista economico anche per le Amministrazioni locali, apprezziamo particolarmente la decisione del comune di Osimo che ha stanziato 200.000 € per sostenere le imprese colpite dal caro energia”, sottolineano David Coppari ed Emanuele Martelli, Presidente e Responsabile dell’Area territoriale di Osimo di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino.

Il provvedimento interessa gli esercizi di commercio al dettaglio, il settore della ristorazione come bar, ristoranti e locali con licenza alla somministrazione al tavolo e attività artigianali del settore alimentare come gelaterie, pasticcerie, rosticceria, pizzerie al taglio; piccole imprese artigiane fino a 15 dipendenti, attività di servizi alla persona (acconciatori, estetiste, tatuatori e piercing), attività ricettive alberghiere, extra alberghiere e aziende agrituristiche e agricole anche non iscritte alla Camera di Commercio.

“Il contributo darà un supporto alle imprese che, nonostante le difficoltà, resistono per garantire prodotti e servizi al territorio e alla comunità e per tutelare i lori dipendenti”, dicono Coppari e Martelli.

Il fondo verrà ripartito tra tutte le domande pervenute e ritenute idonee. Nel caso in cui dovessero superare l’importo stanziato, verranno evase nel rispetto del protocollo di arrivo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di reperire ulteriori fondi al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute.

Le domande vanno presentate entro le 23:59 di martedì 22 novembre 2022.

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande