Ancona, il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Giuseppe Bono

Il sindaco Valeria Mancinelli esprime, a nome dell’Amministrazione comunale, profondo cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Bono, per venti anni alla guida di Fincantieri. “Una figura significativa – ha detto il sindaco – dalla quale il Comune di Ancona ha trovato ascolto perché sul cantiere fossero fatte scelte importanti. E’ stato proprio nel corso del suo incarico che Fincantieri ha deciso, e ora ha confermato, l’investimento di 80 milioni di euro per il raddoppio della capacità produttiva. Alla sua famiglia e ai suoi colleghi e collaboratori giungano le nostre più sentite condoglianze”.

Loading...