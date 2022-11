Controlli della Polizia nei pressi degli istituti scolastici di Senigallia

Continuano in modo costante i servizi effettuati dal personale del Commissariato di Polizia di Stato di Senigallia finalizzati ad assicurare una mirata vigilanza in prossimità degli istituti scolastici cittadini presenti presso il campus cittadino ma anche tutti gli altri istituti del centro cittadino ed anche le scuole periferiche.

Tale servizi, che rientrano in una specifica pianificazione predisposta dal Questore di Ancona, si inseriscono nel più ampio progetto denominato “Scuole Sicure”, da qualche anno avviato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che ha la finalità di assicurare una costante presenza di personale della Polizia di Stato in aree prossime agli istituti scolastici anche al fine di prevenire comportamenti illeciti.

In mattinata, durante lo svolgimento del servizio , gli agenti della Squadra Volante del Commissariato, in prossimità del campus scolastico notavano quattro giovani che confabulavano. Gli agenti si avvicinavano al gruppo e nel mentre gli operatori avvertivano un forte odore tipico della sostanza stupefacente di tipo hashish.

In quel frangente, notavano uno dei giovani gettare a terra una sigaretta artigianale, che veniva immediatamente recuperata dagli agenti ed inoltre veniva rinvenuto l’occorrente per il confezionamento di sigarette artigianali. Un altro giovane del gruppo, poi, alla presenza della Polizia, veniva trovato in possesso di un’altra sigaretta manufatta anch’essa contenente sostanza stupefacente.

Una volta terminata l’identificazione dei giovani ed il sequestro della sostanza trovata in possesso dei giovani, gli agenti procedevano a segnalare entrambi alla Prefettura in qualità di assuntori.

Tali servizi di prevenzione proseguiranno nei prossimi giorni e verranno associati, come già avvenuto nelle precedenti stagioni scolastiche, alla partecipazione ad incontri di formazione ed informazione con gli studenti, all’interno degli istituti scolastici.

Incontri questi svolti anche con l’impiego delle Unità Cinofile della Questura di Ancona e di personale del Compartimento Polizia Postale delle Marche e che hanno consentito di fornire, a diverse centinaia di studenti, importanti spunti di riflessione in ambiti di particolare rilievo per l’età evolutiva quali quello del bullismo, dell’uso di sostanze stupefacenti o alcoliche e delle relative conseguenze dannose.