Nuova sede per la Filiale Carifermo di Porto San Giorgio nord

È stata avviata nei giorni scorsi l’attività della nuova sede della Filiale Carifermo di Porto San Giorgio nord (viale dei Pini, 176).

L’agenzia è stata trasferita dalla vicina via Genova agli spazi attuali con l’obiettivo di continuare ad investire sul territorio, offrendo servizi sempre più innovativi e spazi confortevoli, e rispondere in modo ancora più efficace ai bisogni della Clientela.

Considerata la situazione delicata la Banca ha organizzato un momento esclusivamente istituzionale, aperto dalla benedizione del Parroco della Parrocchia Sagra Famiglia don Piero Quinzi. All’iniziativa sono intervenuti, portando un saluto, il Direttore Generale di Carifermo Spa Ermanno Traini, il consigliere Eleonora Cutrini, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo Giorgio Girotti Pucci, la direttrice della Filiale Orietta Fortuna, il Vice Sindaco di Porto San Giorgio Lauro Salvatelli. Hanno partecipato all’inaugurazione anche il Comandante dei Carabinieri Giovanni Spina ed alcuni consiglieri della Banca.

“Cogliamo l’occasione di questo primo evento che organizziamo dalla perdita del Presidente Grilli, che aveva fortemente voluto il trasferimento della Filiale, per ricordare la sua figura”. Ha affermato in apertura il Direttore Traini. “Ringrazio la Fondazione per la sua sempre fattiva presenza e vicinanza ed esprimo gratitudine verso tutta la struttura della Carifermo che ha agito con competenza e determinazione nella realizzazione dei lavori, nel rispetto dei tempi e dei modi, nonostante il difficile momento. Un pensiero particolare voglio rivolgerlo ai colleghi della Filiale che da oggi avranno a disposizione un ambiente più confortevole per proseguire, con la loro qualificata professionalità, l’attività quotidiana al servizio della comunità sangiorgese, che da sempre apprezza il nostro lavoro”.

La Banca è presente a Porto San Giorgio a partire dal 21 luglio 1947, anno in cui viene registrata l’apertura del primo sportello. Nel 1979, in seguito alla crescita di Borgo Costa e della zona a nord del Comune, viene concessa da parte della Banca d’Italia l’autorizzazione ad aprire il secondo sportello cittadino, nei locali di via Genova, ritenuti più idonei per il prevedibile sviluppo del territorio. Nel 1990 la Banca continua ad investire inaugurando la nuova sede di Porto San Giorgio sede e nel 1991 apre la Filiale di Porto San Giorgio sud, prima all’interno del mercato ittico, poi, nel 2010 nell’attuale sede.