Controlli della Polizia, numerose violazioni del codice della strada ad Ancona

Nel corso della notte gli uomini della Squadra Volante, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, notavano un autoveicolo procedere lungo via Marconi con andatura irregolare e con i fari spenti. Seguivano il mezzo fino a via de Gasperi, ove provvedevano a fermarlo e a sottoporlo a controllo. Il conducente, un ragazzo italiano di 21 anni, procedeva ad accostare in modo anomalo, continuando lentamente la marcia. Una volta fermatosi, sceso dal veicolo, emanava un forte alito vinoso e risultava avere un equilibrio assai precario.

Per tale motivo il giovane veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico con etilometro ed entrambe le misurazioni fornivano risultato positivo, la prima con un tasso alcolemico pari a 1,16 g/L, mentre la seconda con un tasso alcolemico pari a 1,40 g/L.

Tenuto conto che il giovane superava i limiti previsti dalla legge veniva deferito in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Inoltre, gli agenti procedevano al ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria prevista e notiziavano il ragazzo della conseguente decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Il veicolo, intestato al padre del ragazzo veniva affidato al predetto genitore, che disponeva di tutti i requisiti psicofisici necessari per la guida.

Durante la stesura degli atti e dei controlli il ragazzo diveniva sempre più euforico e nervoso al punto da non controllare più il proprio comportamento. Anche il padre con difficoltà riusciva a persuadere il figlio ad entrare nel veicolo per rincasare.

Sempre nel corso della notte gli agenti delle Volanti provvedevano a fermare e controllare un’auto, che procedeva lungo via Marconi ad alta velocità. Anche in questo caso il conducente, un cittadino tunisino di 31 anni, sceso dal mezzo emanava un forte alito vinoso e mostrava un linguaggio sconnesso e difficoltà di equilibrio, di fatto barcollando.

Per tal motivo il soggetto veniva sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico a mezzo di apparecchio etilometro.

Entrambe le misurazioni fornivano risultato positivo, la prima con un tasso alcolemico pari a 0.99 g/L, mentre la seconda con un tasso alcolemico pari a 0,93 g/L.

Pertanto, l’uomo veniva denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli agenti provvedevano altresì al ritiro della patente di guida per il successivo inoltro alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria prevista per la norma violata, nonché rendevano edotto l’uomo della decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

Non essendovi alcuno con i necessari requisiti psicofisici per la guida a cui affidare il mezzo, questo veniva affidato all’autosoccorso.

Ancora, e sempre nel corso dei controlli della Squadra Volante, in via I° Maggio veniva fermata un’auto il cui conducente, un cittadino peruviano di 24 anni, aveva a carico un provvedimento ostativo sulla patente di guida, che gli era stata revocata.

Pertanto, gli agenti sanzionavano il ragazzo per guida senza patente perché revocata, provvedevano a ritirare la carta di circolazione e a sottoporre il veicolo a fermo amministrativo di mesi 3.

Il veicolo veniva affidato alla madre del conducente, nonché proprietaria del mezzo, che veniva autorizzata, in quanto in possesso di patente di guida idonea, a trasportare e custodire il mezzo presso il suo luogo di residenza.

Loading...