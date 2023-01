Controlli Nas nelle RSA delle Marche, circa metà quelle irregolari

Nelle Marche i Nas hanno effettuato numerosi controlli in strutture per anziani (Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia) tra Natale e capodanno hanno interessato 27 strutture nelle Marche, in quasi la metà delle quali sono state rilevate inadeguatezze igienico sanitarie e strutturali, per la cui risoluzione sono state infornate le competenti autorità sanitarie e amministrative.

Elevate sanzioni per 3.000 euro.

Delle 27 strutture controllate dai carabinieri della Sanità, 8 sono in provincia di Ancona, 8 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in quella di Fermo, una in quella di Ascoli Piceno.

Operazioni fondamentali per la vita sicura dei nostri nonni.