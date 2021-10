Cooperativa sociale Casa da Sergio, valorizzazione dei prodotti del Fermano

La valorizzazione di prodotti di altissima qualità con filiera completa del Fermano è al centro di un nuovo progetto curato dalla Cooperativa sociale Casa da Sergio.

Sono molte le iniziative di una attività che è stata avviata a partire dal mese di aprile 2021 attraverso la costituzione di una cooperativa sociale di tipo B coinvolte da Matteo Perticari, promotore dell’iniziativa.

“La passione per la campagna – dice proprio Matteo Perticari – proviene dalla mia famiglia, da mio nonno e da mio padre Sergio che erano contadini. L’attività laboratoriale la portavo avanti ormai dal 2005 ma attraverso la costituzione della cooperativa Vogliamo rilanciare l’economia circolare, mediante la produzione e la commercializzazione di specialità agroalimentari tipiche a chilometri zero come ad esempio semola, uova, farina, carciofi e verdura in generale”.

“Le nostre attività in laboratorio – dice Michela Mandozzi, presidente della Cooperativa Casa da Sergio, sodalizio composto in presidenza da donne – ci permettono di offrire prodotti come ad esempio pasta secca e tagliatelle, come zucchine e mozzarelle fritte, come l’”Orto in dispensa” di cui andiamo fieri e che ci riporta ai sapori di una volta. Stiamo parlando di barattoli di giardiniera, carciofi e sott’olio. Il nostro è insomma un punto vendita di prodotti del territorio che tiene conto di una scelta importante di materie prime pregiate e di una lavorazione il più genuina possibile, impiegando materiali riciclabili e biocompostabili anche questi locali. Gli acquisti di materie prime infatti avvengono da produttori della nostra zona”.

Il progetto “Cooperativa Casa Da Sergio” prevede anche l’attivazione di un Carrello dello street food ma anche la vendita da asporto di prodotti crudo e cotti nel fine settimana nel punto vendita di Marina Palmense. Affianco alle produzioni derivanti dalla filiera completa del Fermano non mancano poi altri prodotti, in particolare i fritti (come le olive ripiene ed i friggitelli) su cui Matteo Perticari ed i propri soci si sono specializzati.

Nell’estate 2021, inoltre, ha avuto molto successo l’iniziativa “L’orto di Casa da Sergio”, che ha avuto anche un aspetto importante dal punto di vista sociale in quanto ha favorito l’aggregazione di persone di ogni età, di persone del posto e di turisti dando spazio anche ad artisti della zona.

L’obiettivo principale della Cooperativa Casa da Sergio è quello di formare una squadra, anche in collaborazione con altre cooperative od altri enti, che permetta una importante crescita del territorio che è ricco di materie prime di altissima qualità ma occorre lavorare affinché ci siano maggiori capacità di sfruttare tali materie prime. Tale obiettivo va di pari passo con quello di creare opportunità per soggetti con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

Per restare aggiornati su tutte le attività della Cooperativa Sociale Casa da Sergio si può visitare il sito www.casadasergio.it ed iscriversi alla newsletter.