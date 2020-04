Coronavirus: 11 i decessi oggi, contagi a quota 700

Aggiornamento della vigilia di Pasqua per quanto riguarda i contagiati e i decessi per Covid-19.

Sono 11 i decessi correlati al coronavirus registrati dal Gores nelle ultime 24 ore nelle Marche, tra cui una donna di 80 anni morta l’8 aprile, il cui tampone è poi risultato positivo.

Si tratta di otto uomini e tre donne, di età compresa tra 68 e 91 anni, tutti con patologie pregresse. Il totale delle vittime sale a 700, con un’età media di 79,5 anni: il 94,4% aveva precedenti patologie. Cinque delle persone decedute erano domiciliate in provincia di Pesaro Urbino, tre in quella di Ancona, due in quella di Fermo e una risiedeva nel Comune di Milano: un 88enne morto nell’ospedale covid di Camerino. Dall’inizio dell’emergenza sono morti 458 maschi e 242 femmine. La provincia di Pesaro Urbino è quella con il maggior numero di vittime: 391, seguita da Ancona, 149, Macerata, 90, Fermo, 54, Ascoli Piceno 9.