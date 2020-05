Coronavirus, 11 nuovi positivi nelle Marche

Consueto bilancio della situazione dei contagi nella nostra regione da Coronavirus.

Nelle ultime 24ore sono 11 i contagi al coronavirus nelle Marche riscontrati sui 321 tamponi esaminati dai vari laboratori di virologia. Questi ultimi casi di positività, fa sapere il Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie), si sono registrati nelle province di Pesaro Urbino (1), Ancona (8) e Macerata (2). Zero contagi invece a Fermo e Ascoli Piceno nell’ultima giornata in cui è stato analizzato un numero più esiguo di tamponi rispetto ai giorni precedenti. Finora nella regione i positivi al Covid-19 rilevati dai 55.988 test eseguiti sono stati 6.678.

Alle ultime 321 analisi compiute nell’ultima giornata, rileva la Regione, si devono aggiungere “quelli effettuate sui tamponi dei percorsi guariti e sierologici. Il dato delle nuove diagnosi – afferma la Regione – e il numero assoluto dei positivi conferma che si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio”