Coronavirus: 92 contagi nelle Marche nelle ultime 24 ore

Primo bilancio di contagi da Coronavirus in questa strana Pasqua che si sta trascorrendo in quarantena in tutta Italia.

Su 997 campioni analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche, quelli positivi risultano 92. LO rende noto il Gores. Il totale dei casi registrati dall’inizio del’emergenza sale quindi a 5.303, su un totale di 21.057 test effettuati.

Numeri che sembrano testimoniare un leggero calo di contagi ma che non devono indurre ad allentare la tensione. Secondo gli esperti è questo il momento di maggio pericolo perché, allentando la guardia, ci potrebbe essere un contagio di ritorno che potrebbe essere ancor più devastante di quanto è accaduto fino ad ora.