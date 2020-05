Coronavirus, cinque nuovi casi positivi nelle Marche

Solito bilancio quotidiano del Gores in merito alla situazione dei contagi nelle Marche da Coronavirus.

Nell’ultima giornata nelle Marche sono cinque i casi di positività al coronavirus rilevati su 680 tamponi esaminati: il dato fa salire il numero dei contagi nella regione da inizio epidemia a 6.683 riscontrati mediante 56.668 diagnosi. Lo fa sapere il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie nell’ultimo quotidiano aggiornamento. A questi tamponi, ricorda il Gores, si aggiungono quelli eseguiti nei percorsi dei guariti e degli esami sierologici

Numeri molto bassi che testimoniano come la curva dei contagi sia in seria diminuzione verso la fatidica quota dei zero casi positivi.