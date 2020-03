Coronavirus, nuovi orari per Atma e Conerobus

Da oggi 16 marzo entrerà in vigore il nuovo orario. Conerobus e Atma informano i passeggeri che, a seguito dell’ordinanza regionale numero 8, per la programmazione dei servizi di Tpl su gomma nel corso dell’emergenza Coronavirus, è stato modificato l’orario del servizio urbano e del servizio extraurbano. L’invito è di controllare bene i nuovi orari attraverso i canali social o sul sito ufficiale di Conerobus e di Atma. Per ulteriori informazioni su corse e orari è possibile contattare il numero verde 800.218820.

orari sono accessibili cliccando sui link sottostanti.

Servizio Urbano Ancona:

https://www.conerobus.it/media/1000105-CoVid-19_Orario_feriale_urbano_di_Ancona.pdf

Servizio Urbano Jesi:

https://www.conerobus.it/media/1000108-CoVid-19_Orario_feriale_urbano_di_Jesi.pdf

Servizio extraurbano:

http://www.atmaancona.it/media/1000180-CoVid-19_Tutto_Orario_Feriale_ExtraUrbano.pdf