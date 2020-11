Coronavirus, salgono i morti nella nostra regione

Continuano a crescere non solo i nuovi positivi ma anche i morti ed i ricoveri nelle Marche.

Altri due deceduti nelle Marche per Covid-19 nelle ultime 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche. All’Inrca di Ancona è morta una 85enne residente ad Ancona. All’ospedale di San Benedetto del Tronto si è verificato il decesso di una 79enne residente a Folignano (Ascoli Piceno). Entrambe presentavano patologie pregresse. Il bilancio regionale delle vittime si aggiorna così a 1.021.

Compie un nuovo balzo in avanti il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: nell’ultima giornata sono passati da 301 a 322 (+21) con un aumento anche tra i pazienti in Terapia intensiva (da 39 a 47; +8). Nel bollettino quotidiano il Servizio Sanità della Regione dà conto invece di un calo di pazienti in sub intensiva (da 81 a 72, -9) e di un’impennata di ricoveri in reparti non intensivi (da 181 a 203, +22). Cresce in maniera significativa il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 5.340 a 5.783, +443) e di isolati in casa per contatto con contagiati (da 9.478 a 11.192, +1.714; 958 presentano sintomi e 444 sono operatori sanitari).