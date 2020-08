Coronavirus, un nuovo ricovero nella nostra regione

Aumentano ma poco significativamente i dati riguardanti il Covid 19 nella nostra regione.

Nelle ultime 24ore nelle Marche si è registrato un ricovero in più per coronavirus, al Pronto soccorso di Ancona, e il numero sale così da 15 a 16, tutti in reparti non intensivi. Gli altri 15 degenti sono nei reparti Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona (3), di Marche Nord (9) e di Fermo (3). Nessun decesso correlato alla Covid-19 nell’ultima giornata. Il Gores comunica che i guariti sono 5.786 (5.783 il giorno precedente), i positivi in isolamento domiciliare passano da 122 a 125 mentre si impenna il numero degli isolati in casa per semplice contatto con contagiati (da 1.095 a 1.235); in 129 accusano dei sintomi mentre gli operatori sanitari sono 41 contro i 36 del giorno prima